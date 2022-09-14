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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Чалханоглу стал трансферной целью клуба АПЛ

 
14 Сентября 2022 • 12:28 Комментировать

Полузащитник сборной Турции и миланского «Интера» Хакан Чалханоглу может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Как стало известно журналистам Calciomercato, у игрока есть вариант продолжения карьеры в Английской премьер-лиге.

Согласно данным источника, заинтересованность в услугах Чалханоглу проявляет «Ньюкасл». «Сороки» готовы купить турка в январское трансферное окно. За его переход английский клуб может предложить порядка 30 миллионов евро.

Хакан выступает за «нерадзурри» с июля 2021 года. Срок его контракта с миланским грандом рассчитан до окончания сезона-2023/2024.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Интер Милан Хакан Чалханоглу Трансферы футбола - зима 2022
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