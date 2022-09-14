Тен Хаг указал на дверь нападающему «Манчестер Юнайтед»

Перспективный уругвайский нападающий Факундо Пельистри не входит в планы тренерского штаба «Манчестер Юнайтед». Как стало известно Teamtalk, наставник команды Эрик тен Хаг дал команду избавиться от 20-летнего южноамериканца.

Пельистри связан трудовыми обязательствами с «красными дьяволами» до середины 2025 года. Его трансферная стоимость оценивается в 2,5 миллиона евро.

В минувшем сезоне уругваец выступал на правах аренды за испанский «Алавес». Факундо принял участие в 21 поединке Ла Лиги, в которых не отметился результативными действиями.

После шести туров АПЛ «МЮ» занимает пятое место в турнирной таблице.