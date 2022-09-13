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Бёли назвал Салаха и де Брёйне воспитанниками «Челси»

 
13 Сентября 2022 • 23:25 Комментировать (1)

Английские СМИ отметили странное заявление владельца «Челси».

Тодд Бёли назвал академию «Челси» одной из лучших в мире, приведя в числе её лучших выпускников Тэмми Абрахама, Риса Джеймса, Мэйсона Маунта, Трево Чалоба, Мохамеда Салаха и Кевина де Брёйне, докладывает ESPN. Последние двое, как известно, начинали свои карьеры в других местах: египтянин попал в «Челси» незадолго до 22-летия, а ранее выступал на родине и в швейцарском «Базеле», а бельгиец поиграл за «Генк», прежде чем присоединиться к лондонскому коллективу.

Мохамед Салах в настоящий момент выступает за «Ливерпуль», а Кевин де Брёйне принадлежит «Манчестер Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Мохамед Салах Кевин де Брёйне Тодд Бёли
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Promt Roman
13 Сентября 2022 в 23:54
Сказочный владелец
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