Бёли назвал Салаха и де Брёйне воспитанниками «Челси»

Английские СМИ отметили странное заявление владельца «Челси».

Тодд Бёли назвал академию «Челси» одной из лучших в мире, приведя в числе её лучших выпускников Тэмми Абрахама, Риса Джеймса, Мэйсона Маунта, Трево Чалоба, Мохамеда Салаха и Кевина де Брёйне, докладывает ESPN. Последние двое, как известно, начинали свои карьеры в других местах: египтянин попал в «Челси» незадолго до 22-летия, а ранее выступал на родине и в швейцарском «Базеле», а бельгиец поиграл за «Генк», прежде чем присоединиться к лондонскому коллективу.

Мохамед Салах в настоящий момент выступает за «Ливерпуль», а Кевин де Брёйне принадлежит «Манчестер Сити».