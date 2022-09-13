Каземиро доволен жизнью в Англии

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро рассказал о первых неделях пребывания в Англии.

Бразилец пополнил ряды «красных дьяволов» в конце августа, перебравшись из мадридского «Реала» более чем за 70 млн евро.

«Манчестер Юнайтед» – отличный клуб, здесь царит дружелюбная атмосфера. Чувствую себя комфортно с первого дня после переезда. Очень ценю помощь, которую мне оказывают товарищи по команде.

Многие рассказывают мне, какие места нужно посетить в Манчестере, но я из тех, кто предпочитает отдыхать дома с семьёй. Меня всё устраивает в Англии», – отметил 30-летний хавбек, отыгравший за команду Эрика тен Хага четыре матча с момента перехода.