​Владелец «Челси» предлагает устраивать матчи звёзд, как в НБА

Весной американец Тодд Бёли выкупил «Челси» у россиянина Романа Абрамовича. Погрузившись в футбол, Бёли уже успел сменить главного тренера – на днях команду принял Грэм Поттер. Теперь, по данным СМИ, босс «пенсионеров» настроен переманить из «ПСЖ» Луиша Кампуша на должность спортивного директора.

Однако идеи Тодда Бёли сосредоточены не только на его клубе – владелец «Челси» настроен куда более решительно. Он предлагает устраивать в АПЛ матчи всех звёзд, как в НБА. Соответствующие слова Бёли приводит в социальных сетях журналист Уилл Уэйнрайт.

Ближайший матч «Челси» проведёт 14 сентября – против «Ред Булл Зальцбурга» в Лиге чемпионов.