Тодд Бёли, который весной купил «Челси» у российского бизнесмена Романа Абрамовича, после смены главного тренера планирует привести в клуб спортивного директора. Как уже сообщалось, кандидатом номер один для Бёли является Луиш Кампуш, который работает в «ПСЖ» советником по футбольным вопросам.

По данным Le Parisien, владелец «Челси» сделал предложение Кампушу. Речь идёт о контракте с окладом в 8 миллионов евро в год. Кроме того, Тодд Бёли пообещал португальскому функционеру 300 миллионов евро инвестиций на ближайшие два трансферных окна.

Напомним, что главным тренером «Челси» на прошлой неделе стал Грэм Поттер.