Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Владелец «Челси» сделал предложение функционеру «ПСЖ» - в нём 300 млн евро на трансферы слухи

 
13 Сентября 2022 • 18:34 Комментировать

Тодд Бёли, который весной купил «Челси» у российского бизнесмена Романа Абрамовича, после смены главного тренера планирует привести в клуб спортивного директора. Как уже сообщалось, кандидатом номер один для Бёли является Луиш Кампуш, который работает в «ПСЖ» советником по футбольным вопросам.

По данным Le Parisien, владелец «Челси» сделал предложение Кампушу. Речь идёт о контракте с окладом в 8 миллионов евро в год. Кроме того, Тодд Бёли пообещал португальскому функционеру 300 миллионов евро инвестиций на ближайшие два трансферных окна.

Напомним, что главным тренером «Челси» на прошлой неделе стал Грэм Поттер.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси ПСЖ Луиш Кампуш Тодд Бёли
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Сентября
19:34 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг заставляет игроков «МЮ» отрабатывать игру слабой ногой
19:32 · Англия. Премьер-лига
​Владелец «Челси» предлагает устраивать матчи звёзд, как в НБА
18:34 · Англия. Премьер-лига
Владелец «Челси» сделал предложение функционеру «ПСЖ» - в нём 300 млн евро на трансферы слухи
18:19 · Англия. Премьер-лига
​Бенжамен Менди признан невиновным по одному из обвинений в изнасиловании
16:19 · Англия. Премьер-лига
Агент рассказал, почему сорвался трансфер Бернарду Силвы в «Барселону»
16:06 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола подтвердил, что Лапорт будет на скамейке «Манчестер Сити» в матче с «Боруссией» Дортмунд
16:03 · Англия. Премьер-лига
Кейн раздумывает над тем, чтобы остаться в «Тоттенхэме»
15:59 · Англия. Премьер-лига
Гюндоган: «Попытаемся снова дойти до финала Лиги чемпионов» 3
15:50 · Англия. Премьер-лига
Конте — о смерти королевы Великобритании: «Было сложно в это поверить, казалось, что она бессмертна»
15:10 · Россия. Премьер-лига
Рахимич — про возможный переход Захаряна в «Челси»: «Это политический вопрос, а не спортивный»
14:59 · Англия. Премьер-лига
​Названа ключевая причина увольнения Тухеля из «Челси» слухи
14:20 · Англия. Премьер-лига
Мюллер выбрал лучшего из пары Месси-Роналду
14:07 · Англия. Премьер-лига
Менди пропустил тренировку «Челси»
14:06 · Россия. Премьер-лига
«Эвертон» подписал контракт с бывшим вратарём «Локомотива» официально
13:52 · Англия. Премьер-лига
Уокер не принимал участие в сегодняшней тренировке «Манчестер Сити»
Все новости
Рекомендуем