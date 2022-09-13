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​Бенжамен Менди признан невиновным по одному из обвинений в изнасиловании

 
13 Сентября 2022 • 18:19 Комментировать

Защитник «Манчестер Сити» Бенжамен Менди давно не играл в футбол. В настоящий момент француз думает лишь о том, как не оказаться за решёткой, ведь его обвиняют в ряде преступлений на сексуальной почве.

Между тем, по одному из обвинений в изнасиловании Менди был признан невиновным. О соответствующем решении королевского суда Чешира рассказывает BBC.

Речь идёт об инциденте, который произошёл 24 июля прошлого года.

Действующий контракт связывает Бенжамена Менди с «Манчестер Сити» до конца июня следующего года. 28-летний футболист переходил в английский клуб из «Монако» летом 2017 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Бенжамен Менди
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