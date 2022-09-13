Гвардиола подтвердил, что Лапорт будет на скамейке «Манчестер Сити» в матче с «Боруссией» Дортмунд

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о состоянии защитника Эмерика Лапорта накануне матча Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией». Напомним, что игрок сборной Испании недавно восстановился после травмы и возобновил тренировки в общей группе.

«Готов ли Лапорт выйти в основе? Я так не думаю. Завтра он будет на скамейке запасных. Я говорил с доктором. Ему нужно войти в ритм», – заявил Гвардиола на пресс-конференции.

Из-за травмы колена Лапорт был вынужден пропустить начало сезона. Повреждение Эмерика сподвигло «Манчестер Сити» купить у дортмундского «Боруссии» ещё одного защитника в лице Мануэля Аканджи.