Гюндоган: «Попытаемся снова дойти до финала Лиги чемпионов»

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган рассказал о целях команды в Лиге чемпионов. Немец заявил, что его команда вновь намерена дойти до финала.

«Я уже играл в финале Лиги чемпионов с «Манчестер Сити», но нам не о чем жалеть. Мы постараемся снова туда добраться и на этот раз добиться максимума. Давайте посмотрим, что произойдёт», – заявил Гюндоган на пресс-конференции.

Сегодня Гюндоган сыграет против дортмундской «Боруссии» на групповом этапе Лиги чемпионов. За эту команду немецкий полузащитник выступал с 2011 по 2016 год, пока не оказался в «Манчестер Сити».

В октябре Гюндогану исполнится 32 года. Его контракт с «Манчестер Сити» истекает в конце сезона.