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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гюндоган: «Попытаемся снова дойти до финала Лиги чемпионов»

 
13 Сентября 2022 • 15:59 Комментировать (1)
Манчестер Сити
...
Боруссия Д
1 1.19 X 7.40 2 13.00
14.09 22:00

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган рассказал о целях команды в Лиге чемпионов. Немец заявил, что его команда вновь намерена дойти до финала.

«Я уже играл в финале Лиги чемпионов с «Манчестер Сити», но нам не о чем жалеть. Мы постараемся снова туда добраться и на этот раз добиться максимума. Давайте посмотрим, что произойдёт», – заявил Гюндоган на пресс-конференции.

Сегодня Гюндоган сыграет против дортмундской «Боруссии» на групповом этапе Лиги чемпионов. За эту команду немецкий полузащитник выступал с 2011 по 2016 год, пока не оказался в «Манчестер Сити».

В октябре Гюндогану исполнится 32 года. Его контракт с «Манчестер Сити» истекает в конце сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Илкай Гюндоган
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МАНЧЕСТЕР СИТИ БОРУССИЯ Д
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Комментарии (1)
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Zenituwka
13 Сентября 2022 в 16:20
Просто дойти и снова обгадиться)
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