На прошлой неделе Томас Тухель покинул должность главного тренера «Челси» после поражения от загребского «Динамо». Британский журналист Саймон Джонс в подкасте The Athletic назвал ключевую причину отставки немецкого специалиста.

По словам Джонсона, владелец «Челси» Тодд Бёли не видел в Томасе Тухеле тренера, готового активно задействовать футболистов из академии клуба. По мнению руководителя клуба, Тухель слабо доверял молодым игрокам и полагался на опытных футболистов.

Напомним, что новым главным тренером «Челси» стал Грэм Поттер. В последние годы он успешно трудился у руля «Брайтона».