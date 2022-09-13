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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Названа ключевая причина увольнения Тухеля из «Челси» слухи

 
13 Сентября 2022 • 14:59 Комментировать

На прошлой неделе Томас Тухель покинул должность главного тренера «Челси» после поражения от загребского «Динамо». Британский журналист Саймон Джонс в подкасте The Athletic назвал ключевую причину отставки немецкого специалиста.

По словам Джонсона, владелец «Челси» Тодд Бёли не видел в Томасе Тухеле тренера, готового активно задействовать футболистов из академии клуба. По мнению руководителя клуба, Тухель слабо доверял молодым игрокам и полагался на опытных футболистов.

Напомним, что новым главным тренером «Челси» стал Грэм Поттер. В последние годы он успешно трудился у руля «Брайтона».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Томас Тухель Тодд Бёли
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