Пулишич мог перейти в «Манчестер Юнайтед»

Атакующий полузащитник сборной США и лондонского «Челси» Кристиан Пулишич мог продолжить карьеру в другом английском топ-клубе – «Манчестер Юнайтед».

Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Фабрицио Романо, стороны вели переговоры, но не смогли согласовать условия перехода. «Пенсионеры» хотели оформить полноценный трансфер Пулишича, а «красные дьяволы» настаивали на аренде. В конечном счете стороны не договорились, и Кристиан остался на «Стэмфорд Бридж».

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Пулишич провел шесть матчей и получил одну желтую карточку.