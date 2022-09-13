Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Пулишич мог перейти в «Манчестер Юнайтед»

 
13 Сентября 2022 • 11:30 Комментировать

Атакующий полузащитник сборной США и лондонского «Челси» Кристиан Пулишич мог продолжить карьеру в другом английском топ-клубе – «Манчестер Юнайтед».

Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Фабрицио Романо, стороны вели переговоры, но не смогли согласовать условия перехода. «Пенсионеры» хотели оформить полноценный трансфер Пулишича, а «красные дьяволы» настаивали на аренде. В конечном счете стороны не договорились, и Кристиан остался на «Стэмфорд Бридж».

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Пулишич провел шесть матчей и получил одну желтую карточку.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Манчестер Юнайтед Кристиан Пулишич
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Сентября
11:50 · Англия. Премьер-лига
Тренер Марокко Реграгуи: «Зиеш моментально согласился вернуться в сборную, когда я с ним поговорил»
11:30 · Англия. Премьер-лига
Пулишич мог перейти в «Манчестер Юнайтед»
11:02 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» нацелился на бразильца, которого хочет «Арсенал»
10:58 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» поборется с «Манчестер Юнайтед» за Сангаре
10:42 · Англия. Премьер-лига
Аканджи: «Это правда, что в детстве я болел за «МЮ»
10:39 · Англия. Премьер-лига
Названа причина срыва трансфера де Йонга в «Манчестер Юнайтед» 1
10:29 · Англия. Премьер-лига
Канте далёк от продления контракта с «Челси»
10:27 · Англия. Премьер-лига
Раскрыта зарплата Холанна в «Манчестер Сити»
10:08 · Англия. Премьер-лига
Зимой «Челси» может усилиться полузащитником «Брайтона»
10:07 · Англия. Премьер-лига
Фанаты «Манчестер Юнайтед» жалеют, что клуб не купил Арнаутовича
09:38 · Англия. Премьер-лига
Чалоба – о увольнении Тухеля: «Это было очень неожиданно»
08:55 · Англия. Премьер-лига
Украинец Мудрик заинтересовал ещё один клуб АПЛ
08:49 · Англия. Премьер-лига
Клуб АПЛ хочет увести игрока у Черчесова
08:25 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» обозначил трансферную цель на январь
07:20 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок «Ливерпуля»: «Салах не включается в игру команды»
Все новости
Рекомендуем