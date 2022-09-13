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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» нацелился на бразильца, которого хочет «Арсенал»

 
13 Сентября 2022 • 11:02 Комментировать

Полузащитник бирмингемской «Астон Виллы» Дуглас Луис стал трансферной целью «Ливерпуля». Мерсисайдцы собираются оформить переход 24-летнего бразильского игрока в январское трансферное окно, сообщает Express.

Рыночная стоимость Дугласа оценивается в 38 миллионов евро. «Ливерпуль» не хочет платить полную сумму и попытается снизить ее путем включения в сделку хавбека Алекса Окслейда-Чемберлена.

Напомним, что еще одним претендентом на Луиса считается лондонский «Арсенал».

В нынешнем сезоне чемпионата Англии бразилец сыграл пять поединков, в которых забил гол и получил желтую карточку.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Алекс Окслейд-Чемберлен Астон Вилла Дуглас Луис
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