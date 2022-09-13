Названа причина срыва трансфера де Йонга в «Манчестер Юнайтед»

Стало известно, почему не состоялся переход голландского хавбека «Барселоны» Френки де Йонга в «Манчестер Юнайтед» минувшим летом. Как информируют журналисты таблоида The Sun, все дело в руководстве манкунианцев. Сделка сорвалась из-за отказа английского гранда платить требуемую сумму за игрока.

Видеть де Йонга на «Олд Траффорд» хотел главный тренер команды Эрик тен Хаг, который хорошо знаком с полузащитником по совместной работе в амстердамском «Аяксе». Но из-за позиции боссов «МЮ» стороны не смогли воссоединиться.

Контракт де Йонга с «Барселоной» рассчитан до лета 2026 года. В этом сезоне голландец отдал один голевой пас в шести играх за команду.