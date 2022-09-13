Раскрыта зарплата Холанна в «Манчестер Сити»

Британские журналисты сообщили, какую заработную плату будет получать в «Манчестер Сити» норвежский новобранец Эрлинг Холанн. Как стало известно таблоиду The Sun, недельный оклад 22-летнего бомбардира составляет 433 тысячи евро. За год Эрлинг заработает около 22,5 миллиона.

В списке самых высокооплачиваемых футболистов «горожан» скандинав занимает второе место. Его опережает лишь бельгийский хавбек Кевин де Брёйне с годовой зарплатой в 24 миллиона евро.

Холанн перешел в «Сити» из дортмундской «Боруссии» за 60 миллионов евро. В текущем сезоне форвард отметился 12 забитыми мячами в восьми играх.