Украинец Мудрик заинтересовал ещё один клуб АПЛ

Полузащитник сборной Украины и «Шахтёра» Михаил Мудрик попал в сферу интересов еще одного представителя Английской премьер-лиги.

Как стало известно журналистам Liverpool Echo, оформить переход 21-летнего исполнителя хочет «Эвертон». «Ириски» намерены купить украинского таланта в зимнее трансферное окно.

Конкурентами мерсисайдцев в споре за Мудрика считаются лондонский «Арсенал», леверкузенский «Байер» и французская «Ницца».

Трансферная стоимость Мудрика оценивается в 15 миллионов евро.

В текущем сезоне он провел за «горняков» четыре встречи, забил один гол и сделал три ассиста.