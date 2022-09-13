Клуб АПЛ хочет увести игрока у Черчесова

27-летний форвард Адама Траоре, выступающий в чемпионате Венгрии за «Ференцварош», может продолжить карьеру на Туманном Альбионе. Интерес к подопечному Станислава Черчесова проявляет один из представителей Английской премьер-лиги.

Как сообщает The Sun, заполучить игрока в свои ряды планирует «Эвертон». Сделка может быть оформлена в январское трансферное окно.

В сезоне-2022/2023 Траоре принял участие в 14 поединках «Ференцвароша» во всех турнирах, в которых отметился 12 забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

После шести туров АПЛ «Эвертон» занимает 16-е место в турнирной таблице.