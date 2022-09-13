«Ливерпуль» обозначил трансферную цель на январь

Хавбек Конрад Лаймер, правами на которого владеет «РБ Лейпциг», продолжает оставаться трансферной целью руководства «Ливерпуля». Об этом посредством социальных сетей сообщил журналист Фабрицио Романо.

Мерсисайдцы могут начать переговоры с 25-летним игроком в январское трансферное окно. Действующий контракт Конрада с «быками» истекает летом следующего года, а потому он может зимой беспрепятственно обсуждать свой трансфер.

Ранее в прессе ходили слухи об интересе к Лаймеру со стороны мюнхенской «Баварии».

В нынешнем сезоне полузащитник поучаствовал в четырех матчах «РБ Лейпцига» в Бундеслиге и получил две желтые карточки.