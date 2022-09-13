Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» обозначил трансферную цель на январь

 
13 Сентября 2022 • 08:25 Комментировать

Хавбек Конрад Лаймер, правами на которого владеет «РБ Лейпциг», продолжает оставаться трансферной целью руководства «Ливерпуля». Об этом посредством социальных сетей сообщил журналист Фабрицио Романо.

Мерсисайдцы могут начать переговоры с 25-летним игроком в январское трансферное окно. Действующий контракт Конрада с «быками» истекает летом следующего года, а потому он может зимой беспрепятственно обсуждать свой трансфер.

Ранее в прессе ходили слухи об интересе к Лаймеру со стороны мюнхенской «Баварии».

В нынешнем сезоне полузащитник поучаствовал в четырех матчах «РБ Лейпцига» в Бундеслиге и получил две желтые карточки.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль РБ Лейпциг Конрад Лаймер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Сентября
08:55 · Англия. Премьер-лига
Украинец Мудрик заинтересовал ещё один клуб АПЛ
08:49 · Англия. Премьер-лига
Клуб АПЛ хочет увести игрока у Черчесова
08:25 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» обозначил трансферную цель на январь
07:20 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок «Ливерпуля»: «Салах не включается в игру команды»
02:28 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» предлагал рекордную сумму за полузащитника «Реала»
01:32 · Англия. Премьер-лига
Фердинанд рассказал, как руководство «Челси» вмешивалось в работу Тухеля
00:14 · Англия. Премьер-лига
Кейн не против перехода в «Баварию»
12 Сентября
23:56 · Англия. Премьер-лига
Игроки «Манчестер Юнайтед» довольны строгими методами тен Хага
23:48 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, какую сумму предлагал «Челси» за Леау
23:16 · Англия. Премьер-лига
Фаулер рассказал, в чём причина неудач «Ливерпуля»
23:03 · Англия. Премьер-лига
«Челси» проявлял интерес к Поттеру ещё до старта сезона 1
19:31 · Англия. Премьер-лига
​АПЛ перенесёт матчи «Челси» - «Ливерпуль» и «МЮ» - «Лидс»
19:18 · Англия. Премьер-лига
​Клуб АПЛ объявил о подписании Кариуса – контракт на 4 месяца официально
19:10 · Англия. Премьер-лига
Эриксен — о переходе в «Манчестер Юнайтед»: Было важно выбрать лучший вариант
18:58 · Англия. Премьер-лига
Аканджи: Мне нужно доказать, что я не случайный игрок
Все новости
Рекомендуем