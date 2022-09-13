Экс-игрок «Ливерпуля»: «Салах не включается в игру команды»

Экс-игрок «Ливерпуля» Джон Олдридж высказался об игре египетского нападающего команды Мохамеда Салаха в нынешнем сезоне.

«Последнее время он просто не включается в игру. Но Мохамед очень нужен «Ливерпулю», ведь является футболистом мирового уровня. Ему нужно начать показывать прежнего себя ради команды и фанатов. Салаху нужно начать забивать голы и создавать опасные моменты. Он должен снова стать кошмаром для соперников», - цитирует Джона Liverpool Echo.

В текущем розыгрыше чемпионата Англии египтянин забил два гола и сделал две результативные передачи в шести проведенных матчах.