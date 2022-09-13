Роналду отказался от космического контракта в Саудовской Аравии

Звезда мирового футбола Криштиану Роналду мог продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии. Один из клубов хотел купить 37-летнего португальца у «Манчестер Юнайтед» и предлагал ему фантастическую зарплату.

По данным таблоида The Mirror, в Саудовской Аравии были готовы платить КриРо 240 миллионов евро ежегодно. Однако нападающий отказался от такого выгодного предложения, желая продолжить выступления на самом высоком уровне.

Срок действующего контракта Криштиану с «красными дьяволами» рассчитан до середины следующего года. Летом он пытался сменить клубную прописку, но нашел себе подходящую команду.

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