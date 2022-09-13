«Ливерпуль» предлагал рекордную сумму за полузащитника «Реала»

Как сообщает источник, в последние дни летнего трансферного окна «Ливерпуль» мог усилиться хавбеком «Реала» Федерико Вальверде.

Английский гранд отчаянно пытался укрепить среднюю линию, в итоге остановив выбор на Артуре Мело, который был арендован у «Ювентуса». Прежде чем пригласить бразильца, «Ливерпуль» мог провернуть более громкую сделку: по информации Diario AS, за два дня до закрытия летнего окна «Ливерпуль» связался с мадридским «Реалом», предложив 100 млн евро за Федерико Вальверде, однако «сливочные» не отпустили уругвайца.

Самая дорогая на сегодняшний день покупка «Ливерпуля» – Виргил ван Дейк, приобретённый у «Саутгемптона» в январе 2018 года за 84,6 млн евро.