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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» предлагал рекордную сумму за полузащитника «Реала»

 
13 Сентября 2022 • 02:28 Комментировать

Как сообщает источник, в последние дни летнего трансферного окна «Ливерпуль» мог усилиться хавбеком «Реала» Федерико Вальверде.

Английский гранд отчаянно пытался укрепить среднюю линию, в итоге остановив выбор на Артуре Мело, который был арендован у «Ювентуса». Прежде чем пригласить бразильца, «Ливерпуль» мог провернуть более громкую сделку: по информации Diario AS, за два дня до закрытия летнего окна «Ливерпуль» связался с мадридским «Реалом», предложив 100 млн евро за Федерико Вальверде, однако «сливочные» не отпустили уругвайца.

Самая дорогая на сегодняшний день покупка «Ливерпуля» – Виргил ван Дейк, приобретённый у «Саутгемптона» в январе 2018 года за 84,6 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль Федерико Вальверде Артур Мело Трансферы футбола - лето 2022
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