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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Фердинанд рассказал, как руководство «Челси» вмешивалось в работу Тухеля

 
13 Сентября 2022 • 01:32 Комментировать

Бывший английский футболист Рио Фердинанд считает, что у Тухеля не было полной свободы в принятии тренерских решений.

«Я слышал много разговоров о том, как руководство «Челси» требует убрать из состава того или иного игрока, влияет на выбор расстановки на матчи. Думаю, Эдуар Менди стал одной из жертв этого явления. Насколько я знаю из достоверных источников, владельцы «Челси» действительно совали нос не в свои дела, вмешиваясь в решение вопросов, которые должны оставаться на усмотрение тренера», – приводят слова Фердинанда английские СМИ.

В начале текущего месяца наставник Томас Тухель был отправлен в отставку. Его место занял Грэм Поттер, ранее работавший в «Брайтоне».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Рио Фердинанд Томас Тухель
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