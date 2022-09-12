Игроки «Манчестер Юнайтед» довольны строгими методами тен Хага

Подход Эрика тен Хага приходится по душе многим игрокам «Манчестер Юнайтед».

Голландский специалист возглавил команду по окончании сезона 2021/22, сменив Ральфа Рангника. За первые месяцы работы тен Хага в Англии многие игроки «Манчестер Юнайтед» уже успели оценить его принципиальность и строгость в вопросах дисциплины и выбора состава, докладывает журналист Сэмуэль Лакхёрст. Считается, что именно этого не хватало «красным дьяволам» в период наставничества Уле Гуннара Сульшера.

С начала текущего сезона место в стартовом составе потеряли капитан команды Гарри Магуайр и Криштиану Роналду, ставший лучшим бомбардиром команды в прошлой кампании.