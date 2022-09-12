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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Стало известно, какую сумму предлагал «Челси» за Леау

 
12 Сентября 2022 • 23:48 Комментировать
Милан
...
Наполи
1 2.20 X 3.55 2 3.15
18.09 21:45

«Челси» мог осуществить ещё один громкий трансфер в последние дни летнего окна.

Английский гранд обозначил Рафаэла Леау в качестве одной из своих целей, однако «Милан» отказался отпускать 23-летнего вингера. Согласно сведениям авторитетного инсайдера Джанлуки ди Марцио, «Челси» предложил за португальца порядка 70-80 млн евро незадолго до закрытия трансферного окна. Руководство «россонери» ответило отказом, поскольку в случае продажи своего лидера не успело бы найти ему замену.

Вероятность сделки мог повысить переход в обратном направлении Хакима Зиеша, в подписании которого был заинтересован «Милан», однако клубы так и не согласовали условия аренды или выкупа марокканца.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Челси Рафаэл Леау Трансферы футбола - лето 2022
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