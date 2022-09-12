Стало известно, какую сумму предлагал «Челси» за Леау

«Челси» мог осуществить ещё один громкий трансфер в последние дни летнего окна.

Английский гранд обозначил Рафаэла Леау в качестве одной из своих целей, однако «Милан» отказался отпускать 23-летнего вингера. Согласно сведениям авторитетного инсайдера Джанлуки ди Марцио, «Челси» предложил за португальца порядка 70-80 млн евро незадолго до закрытия трансферного окна. Руководство «россонери» ответило отказом, поскольку в случае продажи своего лидера не успело бы найти ему замену.

Вероятность сделки мог повысить переход в обратном направлении Хакима Зиеша, в подписании которого был заинтересован «Милан», однако клубы так и не согласовали условия аренды или выкупа марокканца.