Фаулер рассказал, в чём причина неудач «Ливерпуля»

Бывший футболист «Ливерпуля» и сборной Англии Робби Фаулер поделился мыслями о проблемах команды Юргена Клоппа на старте текущего сезона.

«Игра нынешнего «Ливерпуля» в защите – это антоним слова «надёжность», – цитирует англичанина Liverpool Echo. – В матче с «Наполи» мне казалось, что сам Клопп не знает, с чем это связано.

Полагаю, причина проблем кроется в их беговых показателях – команда пробежала меньше, чем любой соперник в текущем сезоне, уступила всем по интенсивным спринтам. Но дело не в том, что они не способны бегать. Возможно, Клопп решил контролировать игры иным путём, чтобы игроки теряли меньше энергии в напряжённом календаре, но это не работает из-за проблем в полузащите», – отметил Фаулер.