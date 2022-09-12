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«Челси» проявлял интерес к Поттеру ещё до старта сезона

 
12 Сентября 2022 • 23:03 Комментировать

Руководство «Челси» заприметило наставника Грэма Поттера до начала текущей кампании.

В ходе переговоров с «Брайтоном» по трансферу испанского защитника Марка Кукурельи владелец «Челси» Тодд Бёли расспрашивал футболиста и его агентов о Поттере, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. В лондонском клубе высоко оценивали способности английского рулевого задолго до того, как Томас Тухель был отправлен в отставку.

Грэм Поттер возглавил «Челси» 8 сентября, подписав в «синими» пятилетнее соглашение.

Марк Кукурелья стал игроком столичного гранда в начале августа, перебравшись за 65,3 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Брайтон Марк Кукурелья Грэм Поттер Тодд Бёли
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