«Челси» проявлял интерес к Поттеру ещё до старта сезона

Руководство «Челси» заприметило наставника Грэма Поттера до начала текущей кампании.

В ходе переговоров с «Брайтоном» по трансферу испанского защитника Марка Кукурельи владелец «Челси» Тодд Бёли расспрашивал футболиста и его агентов о Поттере, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. В лондонском клубе высоко оценивали способности английского рулевого задолго до того, как Томас Тухель был отправлен в отставку.

Грэм Поттер возглавил «Челси» 8 сентября, подписав в «синими» пятилетнее соглашение.

Марк Кукурелья стал игроком столичного гранда в начале августа, перебравшись за 65,3 млн евро.