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«Манчестер Юнайтед» планирует продление контрактов с пятью игроками

 
12 Сентября 2022 • 16:16 Комментировать (1)

«Манчестер Юнайтед» планирует активировать опции продления контрактов с пятью футболистами, чьи действующие трудовые соглашения истекают летом. В этом списке находятся вратарь Давид де Хеа, защитники Диогу Далот и Люк Шоу, полузащитник Фред и нападающий Маркус Рэшфорд. Об этом на своих страницах рассказывает Manchester Evening News.

Отмечается, что с Рэшфордом «Манчестер Юнайтед» предпочитает заключить долгосрочный контракт, хотя переговоры ещё не стартовали.

Ранее сообщалось, что реализовать опцию продления контракта с Криштиану Роналду «Манчестер Юнайтед» может только при согласии футболиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа Люк Шоу Маркус Рэшфорд Фред Сантос Диогу Далот
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Комментарии (1)
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ARTUR
12 Сентября 2022 в 16:42
А Бруно продлил уже что ли ??
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