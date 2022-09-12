«Манчестер Юнайтед» планирует продление контрактов с пятью игроками

«Манчестер Юнайтед» планирует активировать опции продления контрактов с пятью футболистами, чьи действующие трудовые соглашения истекают летом. В этом списке находятся вратарь Давид де Хеа, защитники Диогу Далот и Люк Шоу, полузащитник Фред и нападающий Маркус Рэшфорд. Об этом на своих страницах рассказывает Manchester Evening News.

Отмечается, что с Рэшфордом «Манчестер Юнайтед» предпочитает заключить долгосрочный контракт, хотя переговоры ещё не стартовали.

Ранее сообщалось, что реализовать опцию продления контракта с Криштиану Роналду «Манчестер Юнайтед» может только при согласии футболиста.