Названо условие, при котором контракт Роналду с «Манчестер Юнайтед» будет продлён

Криштиану Роналду остался в «Манчестер Юнайтед», хотя летом было много сказано о вероятном уходе звёздного португальца в другой клуб. Действующий контракт связывает Роналду с «красными дьяволами» до конца июня 2023 года. При этом в договоре прописана опция возможного продления договора ещё на сезон.

Как сообщает Manchester Evening News, опция продления контракта с Роналду может быть активирована только при условии согласия футболиста. То есть клуб реализовать опцию в одностороннем порядке не может.

Отмечается, что уход Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед» следующим летом очень вероятен.