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Названо условие, при котором контракт Роналду с «Манчестер Юнайтед» будет продлён

 
12 Сентября 2022 • 15:56 Комментировать (4)

Криштиану Роналду остался в «Манчестер Юнайтед», хотя летом было много сказано о вероятном уходе звёздного португальца в другой клуб. Действующий контракт связывает Роналду с «красными дьяволами» до конца июня 2023 года. При этом в договоре прописана опция возможного продления договора ещё на сезон.

Как сообщает Manchester Evening News, опция продления контракта с Роналду может быть активирована только при условии согласия футболиста. То есть клуб реализовать опцию в одностороннем порядке не может.

Отмечается, что уход Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед» следующим летом очень вероятен.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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Комментарии (4)
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ингерман
12 Сентября 2022 в 16:42
ай беги кришти атседова.. и желацельна - зимой.. манюня усе равно не пройдец в лч.. )))
zurukukkkk
12 Сентября 2022 в 16:33
да что б вы каждой ночью его во снах видели!.. и что б он ссал вам на голову!!!
One Live
12 Сентября 2022 в 16:14
А может он никуда и не собирался уходить и это все сказки журналюг!?
Alex1972
12 Сентября 2022 в 16:12
Зимой сбежит... На лыжах ...⛷️.. А-ха-ха-ха...
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