Жоржиньо после ухода Тухеля сделал две татуировки

Полузащитник «Челси» Жоржиньо похвастался в социальных сетях новыми татуировками. Итальянский футболист захотел оставить на своём теле напоминания о своих главных триумфах в футбольной карьере на сегодняшний день. Одна татуировка представляет собой изображение трофея Лиги чемпионов, а другая – изображение трофея чемпионата Европы.

Напомним, что Жоржиньо в 2021 году сначала выиграл Лигу чемпионов с «Челси» , а затем – чемпионат Европы со сборной Италии.

Любопытно, что сделать татуировки Жоржиньо решил спустя считанные дни после увольнения Томаса Тухеля с должности главного тренера «Челси».