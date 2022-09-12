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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Жоржиньо после ухода Тухеля сделал две татуировки

 
12 Сентября 2022 • 14:53 Комментировать

Полузащитник «Челси» Жоржиньо похвастался в социальных сетях новыми татуировками. Итальянский футболист захотел оставить на своём теле напоминания о своих главных триумфах в футбольной карьере на сегодняшний день. Одна татуировка представляет собой изображение трофея Лиги чемпионов, а другая – изображение трофея чемпионата Европы.

Напомним, что Жоржиньо в 2021 году сначала выиграл Лигу чемпионов с «Челси» , а затем – чемпионат Европы со сборной Италии.

Любопытно, что сделать татуировки Жоржиньо решил спустя считанные дни после увольнения Томаса Тухеля с должности главного тренера «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Сборная Италии Жоржиньо
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