​В Саудовской Аравии заявили о желании заполучить Роналду

Глава Федерации футбола Саудовской Аравии Яссер Аль-Мишел высказался о возможности переезда в страну звёздного нападающего Криштиану Роналду.

«Мы бы хотели, чтобы такой игрок, как Криштиану Роналду, выступал в Саудовской Аравии. Я думаю: «Почему бы и нет?». Уверен, что это будет очень дорогая сделка, но мы видим, что в последние годы доходы наших клубов серьёзно выросли. Мы уже видели, как бывшие игроки Премьер-лиги переезжали в Саудовскую Аравию», - сказал Аль-Мишел The Athletic.

Напомним, что летом Криштиану Роналду хотел покинуть «Манчестер Юнайтед», но трансфер так и не состоялся.