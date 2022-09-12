Марсьяль назвал два лучших качества Роналду

Форвард «МЮ» Антони Марсьяль высказался о звездном одноклубнике Криштиану Роналду. Француз назвал два лучших качества 37-летнего португальского бомбардира.
«Очень скромный и невероятно трудолюбивый», - цитирует нападающего France Football.
Роналду вернулся на «Олд Траффорд» летом прошлого года, подписав с «красными дьяволами» двухлетний контракт.
Старт нынешнего сезона получился крайне неудачным для португальского голеадора. Он принял участие в семи поединках, в которых не отметился результативными действиями.
Летом КриРо хотел сменить клубную прописку, но не смог найти подходящую команду.
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