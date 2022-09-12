«Ньюкасл» готовит почти 60 миллионов евро на трансфер португальского игрока

Страж ворот «Порту» Диогу Кошта может сменить португальскую Примейру на Английскую премьер-лигу. Об этом рапортует JN.

По сведениям источника, заинтересованность в услугах 22-летнего голкипера проявляет «Ньюкасл». Руководство «сорок» собирается активировать клаузулу Кошты, которая составляет 58 миллионов евро. Сделка может быть оформлена в зимнее трансферное окно.

Диогу – воспитанник академии «Порту». Цвета «драконов» он защищает с 2016 года. На его счету два матча в составе сборной Португалии.

В нынешнем сезоне Примейры Кошта провел шесть матчей, в четырех из которых сохранил ворота в неприкосновенности.