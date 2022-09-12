Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тухель прокомментировал увольнение из «Челси»

 
12 Сентября 2022 • 07:18 Комментировать

Экс-наставник лондонского «Челси» Томас Тухель прокомментировал свою отставку. Об уходе немецкого специалиста было объявлено на прошлой неделе.

«Мне было трудно принять это решение. Надеялся, что останусь в «Челси» на долгие годы. Я опустошен тем, что мое время в этом клубе так быстро подошло к концу. Чувствовал себя там, как дома. Для меня большая честь быть частью истории «Челси». Этот клуб навсегда останется в моем сердце», - гласит сообщение тренера в социальных сетях.

Томас возглавлял «пенсионеров» с января 2021 года. Под его руководством команда выиграла Лигу чемпионов, суперкубок Европы и клубный ЧМ.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Томас Тухель
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 12 Сентября
07:18 · Англия. Премьер-лига
Тухель прокомментировал увольнение из «Челси»
11 Сентября
20:10 · Англия. Премьер-лига
​Роналду подвергся критике за фото в социальной сети 2
17:37 · Англия. Премьер-лига
​В «Баварии» опровергли контакты с Кейном
15:31 · Англия. Премьер-лига
​Де Дзерби запланировал переговоры с «Брайтоном» слухи
14:42 · Россия. Премьер-лига
​Захарян не согласовывал контракт с «Челси»
14:15 · Англия. Премьер-лига
Поттер — об уходе из «Брайтона»: «Это были три замечательных года»
11:51 · Англия. Премьер-лига
Робби Фаулер: «Поттер поступил правильно, согласившись на работу в «Челси»
11:41 · Россия. Премьер-лига
«Челси» не отказался от Захаряна и готов купить россиянина зимой
11:02 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг хочет сделать Рэшфорда лидером атак «Манчестер Юнайтед» 4
10:47 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» хотел заменить Бернарду Силву Полем Погба
08:57 · Англия. Премьер-лига
Тренер Хайкина может возглавить «Брайтон»
08:33 · Англия. Премьер-лига
«Челси» ещё пожалеет»: в Германии отреагировали на отставку Тухеля
07:44 · Англия. Премьер-лига
Уильямс назвал лучшего партнёра по «МЮ» - это не Роналду
04:52 · Англия. Премьер-лига
На игрока «Олдхэма» напали после матча - подозрение пало на футболиста конкурентов
10 Сентября
19:52 · Англия. Премьер-лига
Де Дзерби может возглавить «Брайтон»
Все новости
Рекомендуем