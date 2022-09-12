Тухель прокомментировал увольнение из «Челси»

Экс-наставник лондонского «Челси» Томас Тухель прокомментировал свою отставку. Об уходе немецкого специалиста было объявлено на прошлой неделе.

«Мне было трудно принять это решение. Надеялся, что останусь в «Челси» на долгие годы. Я опустошен тем, что мое время в этом клубе так быстро подошло к концу. Чувствовал себя там, как дома. Для меня большая честь быть частью истории «Челси». Этот клуб навсегда останется в моем сердце», - гласит сообщение тренера в социальных сетях.

Томас возглавлял «пенсионеров» с января 2021 года. Под его руководством команда выиграла Лигу чемпионов, суперкубок Европы и клубный ЧМ.