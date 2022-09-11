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​Роналду подвергся критике за фото в социальной сети

 
11 Сентября 2022 • 20:10 Комментировать (1)

Звёздный форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду опубликовал в социальных сетях фотографию со скандально известным психологом и медийным деятелем Джорданом Петерсоном.

«Приятно видеть себя, мой друг», - подписал Роналду фото.

После публикации фотографии Криштиану Роналду подвергся серьёзной критике из-за репутации своего друга. В своё время аккаунт Петерсона в «Твиттере» блокировали за высказывание о трансгендерном актёре Эллиоте Пейдже. Ранее Джордан подвергался критике за высказывания о феминизме и коронавирусе.

Добавим, что Криштиану Роналду в сезоне 2022/2023 не отмечался результативными действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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Комментарии (1)
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Ibray
11 Сентября 2022 в 21:19
«Приятно видеть себя, мой друг», - подписал Роналду фото.
Ишь какой нарцисс.
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