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​В «Баварии» опровергли контакты с Кейном

 
11 Сентября 2022 • 17:37 Комментировать

Поговаривают, что следующим летом «Бавария» может попробовать подписать Гарри Кейна, особенно если к тому моменту форвард не продлит контракт с «Тоттенхэмом». Хасану Салихамиджичу, занимающему должность спортивного директора мюнхенского клуба, регулярно приходится отвечать на вопросы о Кейне. Беседа со Sport1 не стала исключением.

«Я ни с кем не контактировал в лагере Гарри Кейна. Мы верим в наших игроков, верим в Гнабри, Мане, Чупо-Мотинга, Теля… У нас восемь игроков на четыре позиции», - сказал Салихамиджич.

Действующий контракт связывает Гарри Кейна с «Тоттенхэмом» до экватора 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Бавария Хасан Салихамиджич Гарри Кейн
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