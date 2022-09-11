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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Де Дзерби запланировал переговоры с «Брайтоном» слухи

 
11 Сентября 2022 • 15:31 Комментировать

После перехода Грэма Поттера в «Челси» «Брайтон» ищет нового главного тренера. Главным кандидатом на вакантную должность считается итальянский специалист Роберто де Дзерби. Как сообщает в социальных сетях журналист Sport Italia Мишель Крисчелло, переговоры между де Дзерби и английским клубом запланированы на начало новой недели.

Отмечается, что стороны оптимистично смотрят на возможность сотрудничества. Де Дзерби нравится команда, которая сформировалась в «Брайтоне». Итальянец считает, что эта команда соответствует его стилю.

Напомним, что Роберто де Дзерби несколько месяцев назад покинул донецкий «Шахтёр».

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Евро-Футбол.Ру,
Брайтон Роберто де Дзерби
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