После перехода Грэма Поттера в «Челси» «Брайтон» ищет нового главного тренера. Главным кандидатом на вакантную должность считается итальянский специалист Роберто де Дзерби. Как сообщает в социальных сетях журналист Sport Italia Мишель Крисчелло, переговоры между де Дзерби и английским клубом запланированы на начало новой недели.

Отмечается, что стороны оптимистично смотрят на возможность сотрудничества. Де Дзерби нравится команда, которая сформировалась в «Брайтоне». Итальянец считает, что эта команда соответствует его стилю.

Напомним, что Роберто де Дзерби несколько месяцев назад покинул донецкий «Шахтёр».