Тренер Хайкина может возглавить «Брайтон»

Руководство «Брайтона» подыскивает нового главного тренера для команды после ухода Грэма Поттера. 47-летний специалист оставил «чаек» ради работы в лондонском «Челси».

Согласно информации журналиста Николо Скиры, претендентом на вакантное место рулевого английского коллектива является Кьетил Кнутсен, который в данный момент возглавляет норвежский «Будё-Глимт». Стороны ведут переговоры о возможном сотрудничестве.

Стоит отметить, что за этот норвежский клуб выступает российский вратарь Никита Хайкин.

После шести туров Английской премьер-лиги «Брайтон» набрал 13 баллов и располагается на четвертой строчке в турнирной таблице.