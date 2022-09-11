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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тренер Хайкина может возглавить «Брайтон»

 
11 Сентября 2022 • 08:57 Комментировать

Руководство «Брайтона» подыскивает нового главного тренера для команды после ухода Грэма Поттера. 47-летний специалист оставил «чаек» ради работы в лондонском «Челси».

Согласно информации журналиста Николо Скиры, претендентом на вакантное место рулевого английского коллектива является Кьетил Кнутсен, который в данный момент возглавляет норвежский «Будё-Глимт». Стороны ведут переговоры о возможном сотрудничестве.

Стоит отметить, что за этот норвежский клуб выступает российский вратарь Никита Хайкин.

После шести туров Английской премьер-лиги «Брайтон» набрал 13 баллов и располагается на четвертой строчке в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Брайтон Кьетил Кнутсен
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