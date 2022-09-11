«Челси» ещё пожалеет»: в Германии отреагировали на отставку Тухеля

Футбольный функционер Кристиан Хайдель, который занимает пост спортивного директора «Майнца», отреагировал на увольнение Томаса Тухеля с поста главного тренера лондонского «Челси».

«Это решение было принято исключительно новыми инвесторами клуба. Кто-то, кто не сильно разбирается в футболе, решил, что текущее шестое место команды – это плохой результат. Было решено сменить наставника всего через шесть туров. Но такого классного тренера, как Тухель, очень нелегко найти. Они еще пожалеют», - передает слова Хайделя Daily Mail.

Новым наставником «пенсионеров» был назначен Грэм Поттер. Его контракт рассчитан на пять лет.