Гранд АПЛ может купить Роналду в январе

Новоиспеченный главный тренер лондонского «Челси» Грэм Поттер обозначил трансферные цели клуба на январь. Как стало известно порталу Goal.com, в шорт-лист 47-летнего британца включены три игрока.

В зимнее трансферное окно ряды пенсионеров могут пополнить два игрока «Брайтона». Речь идет о Мойсесе Кайседо и Леандро Троссаре. Также в списке желаний Поттера фигурирует 37-летний звездный нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, у которого сейчас ничего не получается в стане «красных дьяволов».

Напомним, что «Челси» мог подписать португальского бомбардира летом, однако тогда сделку заблокировал экс-наставник команды Томас Тухель.

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