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Уильямс назвал лучшего партнёра по «МЮ» - это не Роналду

 
11 Сентября 2022 • 07:44 Комментировать

Защитник «МЮ» Брендон Уильямс во время общения с журналистами назвал лучшего футболиста в стане манкунианцев, с которым ему доводилось выходить на поле.

«Я хочу назвать Хуана Мату. Этот игрок волшебно обращался с мячом. Он способен держать контроль над игрой благодаря своему навыку. Мата – отличный парень как на поле, так и за его пределами. Он часто общался с молодежью и помогал нам», - приводит слова 22-летнего футболиста портал Goal.com.

Напомним, что на днях 34-летний испанский полузащитник переехал в чемпионат Турции, подписав трудовое соглашение со стамбульским «Галатасараем».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Хуан Мата Брендон Уильямс
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