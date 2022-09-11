Уильямс назвал лучшего партнёра по «МЮ» - это не Роналду

Защитник «МЮ» Брендон Уильямс во время общения с журналистами назвал лучшего футболиста в стане манкунианцев, с которым ему доводилось выходить на поле.

«Я хочу назвать Хуана Мату. Этот игрок волшебно обращался с мячом. Он способен держать контроль над игрой благодаря своему навыку. Мата – отличный парень как на поле, так и за его пределами. Он часто общался с молодежью и помогал нам», - приводит слова 22-летнего футболиста портал Goal.com.

Напомним, что на днях 34-летний испанский полузащитник переехал в чемпионат Турции, подписав трудовое соглашение со стамбульским «Галатасараем».