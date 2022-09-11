На игрока «Олдхэма» напали после матча - подозрение пало на футболиста конкурентов

Насилие после матча National League, пятого по силе дивизиона английского футбола, в котором выступает один из основателей АПЛ - «Олдхэм». После матча «Честерфилдом», который команда благополучно проиграла со счетом 0:2, неприятности не закончились.

Сразу после игры футболист «Олдхэма» Халлан Хоуп подвергся нападению прямо на парковке рядом со стадионом. Нападение было достаточно серьезным, потому что сейчас Хоуп в больнице.

А полиция, просмотрев камеры, установила подозреваемого. Им оказался... один из футболистов «Честерфильда», правда, его имя пока что не называется.