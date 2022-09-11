Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

На игрока «Олдхэма» напали после матча - подозрение пало на футболиста конкурентов

 
11 Сентября 2022 • 04:52 Комментировать

Насилие после матча National League, пятого по силе дивизиона английского футбола, в котором выступает один из основателей АПЛ - «Олдхэм». После матча «Честерфилдом», который команда благополучно проиграла со счетом 0:2, неприятности не закончились.

Сразу после игры футболист «Олдхэма» Халлан Хоуп подвергся нападению прямо на парковке рядом со стадионом. Нападение было достаточно серьезным, потому что сейчас Хоуп в больнице.

А полиция, просмотрев камеры, установила подозреваемого. Им оказался... один из футболистов «Честерфильда», правда, его имя пока что не называется.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Честерфилд Олдхэм
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Сентября
04:52 · Англия. Премьер-лига
На игрока «Олдхэма» напали после матча - подозрение пало на футболиста конкурентов
10 Сентября
19:52 · Англия. Премьер-лига
Де Дзерби может возглавить «Брайтон»
19:51 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» хотел приобрести Деста, но руководство отказало тен Хагу
19:49 · Англия. Премьер-лига
«Он не уважал меня»: Марсьяль раскритиковал Моуринью 1
18:50 · Англия. Премьер-лига
​Антони: «За пару дней многому научился у Роналду – он лучший в мире» 5
17:08 · Россия. Премьер-лига
Кураньи: «Захарян — один из лучших российских игроков»
16:50 · Англия. Премьер-лига
​Глеб вспомнил встречу с королевой Елизаветой II: «Она болела за «Арсенал»
16:46 · Англия. Премьер-лига
Выяснилась самая главная ошибка Клоппа за семь лет у руля «Ливерпуля»
16:10 · Англия. Премьер-лига
Рафинья рассказал, почему отказал «Челси» и перешёл в «Барселону»
15:39 · Англия. Премьер-лига
Стам объяснил, почему Маласиа выигрывает конкуренцию у Шоу
15:10 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» не делал предложений по трансферу Фелиша
14:50 · Англия. Премьер-лига
Нападающий «Бирмингема» Дини высказался о смене тренера в «Челси» 1
14:19 · Россия. Премьер-лига
Жирков считает, что Захарян способен повторить успех Кварацхелии в Европе
14:11 · Англия. Премьер-лига
Сэвидж: «Я большой фанат Клоппа, но у каждой команды есть свой цикл»
13:09 · Англия. Премьер-лига
Поттер объяснил игрокам «Челси», что его двери всегда будут для них открыты 3
Все новости
Рекомендуем