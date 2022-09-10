В Англии траур, но не для фанатов «Ливерпуля»: почему они не любили королеву Елизавету II

В Англии на выходных отменили в футбол. Все матчи были перенесены из-за траура – в четверг из жизни ушла королева Елизавета II, которая правила 70 лет и 214 дней. Пресс-служба «Ливерпуля» достаточно поздно выразила свои соболезнования королевской семье. Более того, публикация вышла с закрытыми комментариями. Дело в том, что фанаты «красных» могли оставить много неуместных сообщений. Как вы уже догадались, они не любили королеву. О причинах вам расскажет сетевое издание «Евро-Футбол.Ру».

«Мы не англичане, мы – скаузеры», - часто можно услышать от жителей Ливерпуля и фанатов одноимённой команды, влюбившей в себя миллионы футбольных сердец. Этот слоган можно увидеть и на трибунах легендарного «Энфилда». Так получилось, что многие жители Ливерпуля не ощущают себя англичанами. Этот город имеет глубокие ирландские корни. Ливерпуль иногда даже называют второй столицей Ирландии.

Только представьте себе – около 75% жителей Ливерпуля имеют ирландское происхождение. Таковы оценки на сегодняшний день. Ирландские корни имеет и скауз – акцент, который отличает местное население. Этот акцент ещё называют ливерпульским английским.

Ирландия была частью королевства с 1800 по 1922 год. Затем был подписан англо-ирландский договор, и Ирландия обрела независимость. Подписанию этого соглашения предшествовала война, так что процесс не был мирным. Как следствие, отношения между Великобританией и Ирландией остались напряжёнными.

Для многих ирландцев смерть королевы Елизаветы II стала праздником. В сети можно без проблем найти видео из Ирландии, в том числе с футбольных стадионов, где люди радуются уходу из жизни монарха. Поскольку Ливерпуль пронизан ирландскими корнями, отношение местного населения к королеве понятно. Но это ещё не всё. Жители Ливерпуля нередко выражали недовольство классовой системой. В 80-х годах прошлого столетия здесь многие считали, что королевская семья способствовала бедности и безработице.

Если говорить непосредственно о фанатах «Ливерпуля», то для них катализатором стала трагедия на «Хиллсборо» в 1989 году. Тогда в результате давки на стадионе погибло 96 болельщиков «красных». Никто не понёс серьёзной ответственности, и местные фанаты ещё сильнее стали не любить власть и вообще всё английское.

В последние годы болельщики «Ливерпуля» не один раз освистывали на стадионах «Боже, храни королеву» - гимн Великобритании. Власти называли такое поведение фанатов позорным, но им было всё равно. В Ливерпуле не любили королеву, в Ливерпуле не любят Англию. Так что для фанатов «Ливерпуля» нет траура.

Подготовил Александр Тихий.