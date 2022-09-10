Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

В Англии траур, но не для фанатов «Ливерпуля»: почему они не любили королеву Елизавету II

 
10 Сентября 2022 • 22:48 Комментировать (1)

В Англии на выходных отменили в футбол. Все матчи были перенесены из-за траура – в четверг из жизни ушла королева Елизавета II, которая правила 70 лет и 214 дней. Пресс-служба «Ливерпуля» достаточно поздно выразила свои соболезнования королевской семье. Более того, публикация вышла с закрытыми комментариями. Дело в том, что фанаты «красных» могли оставить много неуместных сообщений. Как вы уже догадались, они не любили королеву. О причинах вам расскажет сетевое издание «Евро-Футбол.Ру».

«Мы не англичане, мы – скаузеры», - часто можно услышать от жителей Ливерпуля и фанатов одноимённой команды, влюбившей в себя миллионы футбольных сердец. Этот слоган можно увидеть и на трибунах легендарного «Энфилда». Так получилось, что многие жители Ливерпуля не ощущают себя англичанами. Этот город имеет глубокие ирландские корни. Ливерпуль иногда даже называют второй столицей Ирландии.

Только представьте себе – около 75% жителей Ливерпуля имеют ирландское происхождение. Таковы оценки на сегодняшний день. Ирландские корни имеет и скауз – акцент, который отличает местное население. Этот акцент ещё называют ливерпульским английским.  

Ирландия была частью королевства с 1800 по 1922 год. Затем был подписан англо-ирландский договор, и Ирландия обрела независимость. Подписанию этого соглашения предшествовала война, так что процесс не был мирным. Как следствие, отношения между Великобританией и Ирландией остались напряжёнными.

Для многих ирландцев смерть королевы Елизаветы II стала праздником. В сети можно без проблем найти видео из Ирландии, в том числе с футбольных стадионов, где люди радуются уходу из жизни монарха. Поскольку Ливерпуль пронизан ирландскими корнями, отношение местного населения к королеве понятно. Но это ещё не всё. Жители Ливерпуля нередко выражали недовольство классовой системой. В 80-х годах прошлого столетия здесь многие считали, что королевская семья способствовала бедности и безработице.

Если говорить непосредственно о фанатах «Ливерпуля», то для них катализатором стала трагедия на «Хиллсборо» в 1989 году. Тогда в результате давки на стадионе погибло 96 болельщиков «красных». Никто не понёс серьёзной ответственности, и местные фанаты ещё сильнее стали не любить власть и вообще всё английское.

В последние годы болельщики «Ливерпуля» не один раз освистывали на стадионах «Боже, храни королеву» - гимн Великобритании. Власти называли такое поведение фанатов позорным, но им было всё равно. В Ливерпуле не любили королеву, в Ливерпуле не любят Англию. Так что для фанатов «Ливерпуля» нет траура.

Подготовил Александр Тихий.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Елизавета II
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
sheakes
10 Сентября 2022 в 23:18
"... отменили в футбол" - это что за фраза такая от профессионального журналиста?
Глупости про то, что в Ливерпуле не любят Англию и монархию даже не стоит комментировать. Высосано из пальца.
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Сентября
19:52 · Англия. Премьер-лига
Де Дзерби может возглавить «Брайтон»
19:51 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» хотел приобрести Деста, но руководство отказало тен Хагу
19:49 · Англия. Премьер-лига
«Он не уважал меня»: Марсьяль раскритиковал Моуринью 1
18:50 · Англия. Премьер-лига
​Антони: «За пару дней многому научился у Роналду – он лучший в мире» 5
17:08 · Россия. Премьер-лига
Кураньи: «Захарян — один из лучших российских игроков»
16:50 · Англия. Премьер-лига
​Глеб вспомнил встречу с королевой Елизаветой II: «Она болела за «Арсенал»
16:46 · Англия. Премьер-лига
Выяснилась самая главная ошибка Клоппа за семь лет у руля «Ливерпуля»
16:10 · Англия. Премьер-лига
Рафинья рассказал, почему отказал «Челси» и перешёл в «Барселону»
15:39 · Англия. Премьер-лига
Стам объяснил, почему Маласиа выигрывает конкуренцию у Шоу
15:10 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» не делал предложений по трансферу Фелиша
14:50 · Англия. Премьер-лига
Нападающий «Бирмингема» Дини высказался о смене тренера в «Челси» 1
14:19 · Россия. Премьер-лига
Жирков считает, что Захарян способен повторить успех Кварацхелии в Европе
14:11 · Англия. Премьер-лига
Сэвидж: «Я большой фанат Клоппа, но у каждой команды есть свой цикл»
13:09 · Англия. Премьер-лига
Поттер объяснил игрокам «Челси», что его двери всегда будут для них открыты 3
13:01 · Англия. Премьер-лига
Тренер Гвинеи Диавара – о травме Кейта: «До нашего первого матча ещё две недели, посмотрим, успеет ли он восстановиться»
Все новости
Рекомендуем