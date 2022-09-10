Де Дзерби может возглавить «Брайтон»

Роберто де Дзерби может стать главным тренером «Брайтона». По сведениям The Telegraph, 43-летний специалист может занять эту должность после ухода Грэма Поттера, который возглавил лондонский «Челси». На данный момент исполняющим обязанности наставника «Брайтона» является Эндрю Крофтс.

Ранее де Дзерби работал в донецком «Шахтере», «Сассуоло», «Палермо» и других клубах.

«Брайтон» занимает четвертое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, имея в своем активе 13 зачетных баллов после шести туров.

Отметим, что предстоящий матч «Брайтона» с «Борнмутом» в рамках 7-го тура АПЛ был перенесен.