«Он не уважал меня»: Марсьяль раскритиковал Моуринью

Форвард «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль обрушился с критикой на Жозе Моуринью, работавшего с командой несколько лет назад.

«Всё началось с игрового номера. В межсезонье Моуринью написал мне сообщение, объяснял, что было бы круто, если бы я взял номер 11, под которым играл легендарный Райан Гиггз. Я ответил, что уважаю Гиггза, но хочу сохранить номер 9. Я вернулся в клуб и увидел свою футболку с номером 11.

Моуринью проявлял ко мне неуважение. В прессе он говорил обо мне лишь короткими фразами, как он делал с Каримом Бензема в «Реале». В первой части сезона 2017/2018 я был лучшим бомбардиром команды, но он привёл Алексиса Санчеса, и я стал играть мало. Это стоило мне многого, потому что сборная Франции потом стала чемпионом мира. Я должен был быть там», - сказал Марсьяль в интервью France Football.