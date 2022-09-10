​Антони: «За пару дней многому научился у Роналду – он лучший в мире»

Летний новобранец «Манчестер Юнайтед» Антони высказался о Криштиану Роналду.

«Словами невозможно описать Криштиану – он лучший в мире. Всего за несколько дней я многому у него научился. У него незаурядный ум. Всякий раз, когда я с ним разговариваю, я многое подчёркиваю для себя», - высказался Антони, чьи слова приводятся на страницах официального сайта «Манчестер Юнайтед».

Стоит сказать, что Криштиану Роналду до сих пор не отмечался результативными действиями в сезоне 2022/2023.

Напомним, что в Англии в футбол на выходных не играют. Матчи были перенесены из-за траура в связи со смертью королевы Елизаветы II.