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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Антони: «За пару дней многому научился у Роналду – он лучший в мире»

 
10 Сентября 2022 • 18:50 Комментировать (2)

Летний новобранец «Манчестер Юнайтед» Антони высказался о Криштиану Роналду.

«Словами невозможно описать Криштиану – он лучший в мире. Всего за несколько дней я многому у него научился. У него незаурядный ум. Всякий раз, когда я с ним разговариваю, я многое подчёркиваю для себя», - высказался Антони, чьи слова приводятся на страницах официального сайта «Манчестер Юнайтед».

Стоит сказать, что Криштиану Роналду до сих пор не отмечался результативными действиями в сезоне 2022/2023.

Напомним, что в Англии в футбол на выходных не играют. Матчи были перенесены из-за траура в связи со смертью королевы Елизаветы II.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Антони
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Комментарии (2)
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NOBODY
10 Сентября 2022 в 19:00
у Дзюбы ты научился бы еще бОльшему!!!
Alex1972
10 Сентября 2022 в 18:55
Геша, когда уже с нами поговоришь?... Где обещанное интервью?... Или "фейки" за тебя уже всё сказали?... А-ха-ха-ха... 🤬..
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