Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Глеб вспомнил встречу с королевой Елизаветой II: «Она болела за «Арсенал»

 
10 Сентября 2022 • 16:50 Комментировать

Известный белорусский футболист Александр Глеб, который в своё время выступал за лондонский «Арсенал», вспомнил встречу с королевой Елизаветой II. 8 сентября она ушла из жизни.

«О встрече с Елизаветой II остались положительные воспоминания. Мои соболезнования королевской семье. Это жизнь.

На встрече тогда королева Елизавета со всеми поздоровалась, капитан команды представлял каждого. Буквально два слова.

Королева болела за «Арсенал», это правда. Она должна была на открытии стадиона быть, но перенесли. Поэтому она приняла нас в Букингемском дворце», - сказал Глеб журналистам.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Александр Глеб Елизавета II
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Сентября
17:08 · Россия. Премьер-лига
Кураньи: «Захарян — один из лучших российских игроков»
16:50 · Англия. Премьер-лига
​Глеб вспомнил встречу с королевой Елизаветой II: «Она болела за «Арсенал»
16:46 · Англия. Премьер-лига
Выяснилась самая главная ошибка Клоппа за семь лет у руля «Ливерпуля»
16:10 · Англия. Премьер-лига
Рафинья рассказал, почему отказал «Челси» и перешёл в «Барселону»
15:39 · Англия. Премьер-лига
Стам объяснил, почему Маласиа выигрывает конкуренцию у Шоу
15:10 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» не делал предложений по трансферу Фелиша
14:50 · Англия. Премьер-лига
Нападающий «Бирмингема» Дини высказался о смене тренера в «Челси»
14:19 · Россия. Премьер-лига
Жирков считает, что Захарян способен повторить успех Кварацхелии в Европе
14:11 · Англия. Премьер-лига
Сэвидж: «Я большой фанат Клоппа, но у каждой команды есть свой цикл»
13:09 · Англия. Премьер-лига
Поттер объяснил игрокам «Челси», что его двери всегда будут для них открыты 2
13:01 · Англия. Премьер-лига
Тренер Гвинеи Диавара – о травме Кейта: «До нашего первого матча ещё две недели, посмотрим, успеет ли он восстановиться»
12:53 · Англия. Премьер-лига
Хассельбайнк: «Думаю, Поттеру понравится Обамеянг»
12:48 · Англия. Премьер-лига
Фелиш прокомментировал свой несостоявшийся летний переход в «МЮ»
12:01 · Англия. Премьер-лига
Нападающий «Тоттенхэма» Сон объяснил, почему перестал забивать 1
11:45 · Англия. Премьер-лига
Жезус и Коутиньо не вызваны в сборную Бразилии 2
Все новости
Рекомендуем