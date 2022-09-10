​Глеб вспомнил встречу с королевой Елизаветой II: «Она болела за «Арсенал»

Известный белорусский футболист Александр Глеб, который в своё время выступал за лондонский «Арсенал», вспомнил встречу с королевой Елизаветой II. 8 сентября она ушла из жизни.

«О встрече с Елизаветой II остались положительные воспоминания. Мои соболезнования королевской семье. Это жизнь.

На встрече тогда королева Елизавета со всеми поздоровалась, капитан команды представлял каждого. Буквально два слова.

Королева болела за «Арсенал», это правда. Она должна была на открытии стадиона быть, но перенесли. Поэтому она приняла нас в Букингемском дворце», - сказал Глеб журналистам.