Нападающий «Тоттенхэма» Сон объяснил, почему перестал забивать

Нападающий лондонского «Тоттенхэма» Сон Хынмин высказался о своей голевой засухе. В текущем розыгрыше Английской премьер-лиги кореец пока не отметился забитыми мячами.

«У меня были отличные моменты, но мяч будто не хочет залетать в сетку. Иногда я сильно огорчаюсь из-за этого. Болельщики и команда меня поддерживают. Мне просто нужно забить первый гол, тогда все пойдет как надо. Важно начать», - передает слова форварда портал Goal.com.

В текущем сезоне АПЛ Сон провел шесть матчей, в которых отметился одной голевой передачей.

В минувшей кампании форвард забил 23 мяча и сделал семь ассистов в 35 играх.