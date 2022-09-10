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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Нападающий «Тоттенхэма» Сон объяснил, почему перестал забивать

 
10 Сентября 2022 • 12:01 Комментировать (1)

Нападающий лондонского «Тоттенхэма» Сон Хынмин высказался о своей голевой засухе. В текущем розыгрыше Английской премьер-лиги кореец пока не отметился забитыми мячами.

«У меня были отличные моменты, но мяч будто не хочет залетать в сетку. Иногда я сильно огорчаюсь из-за этого. Болельщики и команда меня поддерживают. Мне просто нужно забить первый гол, тогда все пойдет как надо. Важно начать», - передает слова форварда портал Goal.com.

В текущем сезоне АПЛ Сон провел шесть матчей, в которых отметился одной голевой передачей.

В минувшей кампании форвард забил 23 мяча и сделал семь ассистов в 35 играх.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Сон Хынмин
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