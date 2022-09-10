Жезус и Коутиньо не вызваны в сборную Бразилии

Главный тренер сборной Бразилии Тите определился с игроками, которые будут вызваны на товарищеские матчи в сентябре. Национальная команда начнет подготовку к чемпионату мира – 2022, стартующему во второй половине ноября.

Стоит отметить, что в заявочный лист не были включены два звездных игрока – нападающий лондонского «Арсенала» Габриэль Жезус и полузащитник бирмингемской «Астон Виллы» Филиппе Коутиньо.

«Селесао» проведут в этот месяце два спарринга – против Ганы (23 сентября) и Туниса (27 сентября).

На ЧМ-2022 в Катаре сборная Бразилии сыграет в квартете G, где им будут противостоять Швейцария, Камерун и Сербия.