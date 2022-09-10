«Арсенал» стал пятым клубом, претендующим на Гримальдо

Лондонский «Арсенал» возобновил интерес к крайнему защитнику лиссабонской «Бенфики» Алехандро Гримальдо. Об этом сообщили журналисты таблоида The Mirror.

Согласно сведениям источника, «канониры» планируют сделать предложение по переходу испанского игрока в январское трансферное окно. Контракт Алехандро с «орлами» истекает летом следующего года, а его рыночная стоимость оценивается в 20 миллионов евро.

В борьбе за Гримальдо «Арсеналу» придется столкнуться с серьезной конкуренцией. Кроме «канониров», интерес к защитнику проявляют «Ньюкасл», «Ювентус», «Барселона» и «Манчестер Сити».

В текущем сезоне на счету Алехандро два голевых паса в десяти играх за «Бенфику».