Экс-футболист «Ливерпуля» - об игре Роналду: «Он выглядит на все свои 37 лет»

Экс-защитник «Ливерпуля» Стив Никол высказался об игре звездного форварда «МЮ» Криштиану Роналду в недавнем поединке группового этапа Лиги Европы против «Реала Сосьедад».

«В этом матче у обеих команды было мало шансов в атаке. Единственное, о чем я думал после просмотра этого поединка, это то, что Роналду выглядел на поле на все свои 37 лет», - приводит слова Никола ESPN.

Напомним, что матч состоялся стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере и завершился победой испанского клуба со счетом 1:0.

Роналду в нынешнем сезоне пока не отметился результативными действиями в матчах за манкунианцев.