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Экс-футболист «Ливерпуля» - об игре Роналду: «Он выглядит на все свои 37 лет»

 
10 Сентября 2022 • 11:05 Комментировать

Экс-защитник «Ливерпуля» Стив Никол высказался об игре звездного форварда «МЮ» Криштиану Роналду в недавнем поединке группового этапа Лиги Европы против «Реала Сосьедад».

«В этом матче у обеих команды было мало шансов в атаке. Единственное, о чем я думал после просмотра этого поединка, это то, что Роналду выглядел на поле на все свои 37 лет», - приводит слова Никола ESPN.

Напомним, что матч состоялся стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере и завершился победой испанского клуба со счетом 1:0.

Роналду в нынешнем сезоне пока не отметился результативными действиями в матчах за манкунианцев.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Стив Никол
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