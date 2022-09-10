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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Далот отказал гранду Серии А ради «Манчестер Юнайтед»

 
10 Сентября 2022 • 10:51 Комментировать

Португальский защитник Диогу Далот имел вариант продолжения карьеры в «Милане», однако решил остаться в своем нынешнем клубе – «Манчестер Юнайтед». Об этом рапортует Metro.

Согласно данным источника, 23-летний игрок хочет продолжать бороться за место в стартовом составе «красных дьяволов». Он надеется заиграть при новом главном тренере Эрике тен Хаге.

В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги Далом поучаствовал в шести поединках, в которых сделал голевую передачу и получил три желтые карточки.

Действующий контракт латераля с манкунианцами рассчитан до середины 2023 года. Трансферная стоимость Диогу оценивается в 20 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Манчестер Юнайтед Диогу Далот
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